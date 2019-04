CALCIOMERCATO MILAN BRUNO FERNANDES SPORTING CP - Bruno Fernandes sta disputando una stagione superlativa con la maglia dello Sporting Clube de Portugal. Il 24enne trequartista ha, infatti, realizzato ben 28 gol in stagione in 47 presenze: un ruolino di tutto rispetto per l'ex calciatore di Udinese e Sampdoria. E le prestazioni del polivalente centrocampista portoghese non sono passate inosservate, con gli occhi del Milan, ma non solo, che si sono posati su di lui in vista della prossima stagione. E il Nazionale del Portogallo potrebbe fare ritorno in Italia, dopo l'addio dell'estate del 2017, a cifre decisamente contenute.

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, all'interno del contratto di Bruno Fernandes con lo Sporting, in scadenza nel 2023, è presente una clausola rescissoria pari a 100 milioni di euro. Ma, dopo il caos della scorsa stagione, con diversi calciatori finiti pesantemente nel mirino dei tifosi del club lusitano, il calciatore ha chiesto e ottenuto l'inserimento di un'appendice all'interno dell'accordo che prevede la cessione nel caso in cui arrivasse una proposta da almeno 35 milioni di euro. Una possibilità, dunque, davvero ghiotta per i club interessati, considerata la giovane età di Fernandes e le grandi qualità del giocatore a disposizione, attualmente, dell'allenatore Marcel Keizer. Vedremo come si svilupperà la vicenda nel corso dei prossimi mesi, ma di certo quello di Bruno Fernandes è uno dei nomi che può diventare davvero interessante in vista del calciomercato estivo.

