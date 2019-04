Sampdoria-Genoa, Quagliarella emozionato: annuncio di mercato

SAMPDORIA GENOA QUAGLIARELLA / Autore di un gol nel 2 a 0 della Sampdoria nel derby odierno contro il Genoa, Fabio Quagliarella ha rilasciato alcune parole a fine match: "E' stata una bellissima giornata, ringrazio questo pubblico per avermi fatto vivere giornate così. Ho la fortuna di disputare queste partite.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Giornata indimenticabile - le sue parole a 'Sky Sport' - Europa? Dobbiamo continuare così, sembrano frasi fatte. Dobbiamo crescere sotto l'aspetto mentale e crederci. Da domani si pensa alla prossima. Capocannoniere? Il campionato è ancora lungo, insieme a me ci sono tanti attaccanti. Sarà bello e affascinante fino alla fine. Finire la carriera qui? Se non mi cacciano resto qui. Ringrazio i tifosi, sono giornate che ti porti dietro per sempre".