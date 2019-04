CALCIOMERCATO LAZIO WESLEY ARSENAL / La scorsa estate è stato vicinissimo all'arrivo a Roma, in casa Lazio. Ora però, dopo un'altra stagione positiva a Bruges, l'acquisto di Wesley appare piuttosto complesso.

Come infatti riporta il 'Sun', i 'Gunners' pensano seriamente al centravanti brasiliano. L'Arsenal infatti è in cerca di un attaccante per sostituire il partente Welbeck, il cui contratto è in scadenza e non verrà rinnovato. Gli inglesi sarebbero pronti ad offrire al club belga oltre 17 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui