Calciomercato Napoli, affare Valverde: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI VALVERDE / Il Napoli ha messo nel mirino Federico Valverde: l’indiscrezione lanciata oggi dal Corriere dello Sport trova conferme dall’entourage del calciatore, che ha confermato a Radio Kiss Kiss Napoli i contatti col club azzurro.

Per l’uruguaiano ilsborsò 5 milioni di euro nel 2016: il ragazzo del 1998, proveniente dal, si è fatto le ossa nele, dopo una stagione in prestito al, è entrato in pianta stabile nella rosa della prima squadra.

La concitata stagione dei merengue non gli ha concesso di avere molto spazio, ma non sarà semplice, in ogni caso, strapparlo al club di Concha Espina: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, Zidane ammira molto il calciatore, che conosce bene, e punta su di lui per il futuro.

Affare impossibile, quindi? Non esattamente: il Real Madrid potrebbe concedere al Napoli l’opportunità di prelevarlo in prestito o con una clausola di recompra che gli assicurerebbe di riportarlo alla base. Chi lo segue da anni lo definisce un calciatore box to box, centrocampista a tutto campo bravo tecnicamente e forte fisicamente, in grado di giocare davanti alla difesa. Ad Ancelotti piace e sarebbe, senza dubbio, un ottimo rinforzo per la nuova stagione azzurra.

