EMPOLI NAPOLI CONVOCATI ANCELOTTI MERTENS / Domani sera il Napoli sarà di scena ad Empoli per il turno infrasettimanale di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 19 per i partenopei chiamati a dare continuità alla bella vittoria di Roma. Nel pomeriggio la stessa società azzurra ha diramato sul proprio sito ufficiale l'elenco dei convocati per la gara in Toscana.

Ci sono ancheche stando al comunicato hanno lavorato con il gruppo:

Portieri - Meret, Karnezis, D'Andrea.

Difensori - Malcuit, Koulibaly, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Mario Rui.

Centrocampisti - Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Zedadka.

Attaccanti - Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Younes, Milik, Gaetano.

