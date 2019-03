CALCIOMERCATO INTER BASTONI PARMA / Alessandro Bastoni è una delle sorprese di questo inizio 2019. Il difensore classe 1999 ha conquistato man mano sempre più spazio nelle gerarchie di Roberto D'Aversa, guadagnandosi la maglia da titolare del Parma. Il giocatore, il cui cartellino è di proprietà dell'Inter, è in prestito in Emilia sino a fine stagione.

In merito suo futuro però non ci sono ancora novità.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il difensore lombardo non si è espresso riguardo al proprio futuro: "Non mi piace parlarne perché non dipende da me" ha dichiarato. Bisognerà quindi capire se l'Inter deciderà di confermarlo o di cederlo in prestito per un'altra stagione. Lui intanto, lancia un segnale: "Il gol segnato con l'under 21 come quelli di Godin? Spero di avere a che fare con lui molto presto".

