CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / Le mosse del Barcellona per mettere le mani su de Ligt: il difensore olandese è uno dei pezzi pregiati dell'Ajax e del mercato estivo. Su di lui anche la Juventus e, come raccontato da Calciomercato.it, il Psg è pronto all'offensiva.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ecco allora che i catalani cercano il modo per sbaragliare la concorrenza: l'asso della manica potrebbe arrivare dalla rosa di. Come riferisce 'sport.es', infatti, il Barcellona sarebbe pronto a inserire nella trattativa anche Todibo, giovane difensore francese che gli spagnoli hanno acquistato a gennaio dal. Un'operazione che consentirebbe all'Ajax di avere già in rosa il sostituto di de Ligt, consentendo al Barcellona di mettersi in posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti Barcellona e Psg.