ITALIA LIECHTENSTEIN MANCINI / Dopo la vittoria di Udine contro la Finlandia, domani sera a Parma gli azzurri di Roberto Mancini affrontano il Liechtenstein. Sulla carta, per l'Italia, si tratta dell'avversario più debole del girone, ma vietato sottovalutare la sfida: i tre punti sono obbligatori per la corsa ad Euro 2020. Calciomercato.it seguirà in diretta la conferenza stampa del ct azzurro.

CRESCITA - "Dobbiamo continuare a crescere e cercare di mantere la stessa identità a prescindere dall'avversario. Noi abbiamo il nostro gioco che dovrà accompagnarci fino agli Europei. Dobbiamo soltanto continuare così".

ENTUSIASMO - "Siamo felici. Riportare entusiasmo è quello che volevamo e non potevamo che farlo se non attraverso il gioco.

Dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci molto, dobbiamo solamente continuare così per riavvicinare la gente alla nazionale".

FORMAZIONE - "Cambieremo qualcosa, bisogna valutare le condizioni fisiche di tutti i ragazzi. Sicuramente tre o quattro giocatori li cambieremo, forse qualcuno in più, ma valuteremo bene dopo l'allenamento di rifinitura".

LIECHTENSTEIN - "Sfida da non sottovalutare. Ogni partita è difficile: prendere le gare sotto gamba non è accettabile e ogni partita può riservare sorprese, basta vedere il pareggio tra Panama e Brasile. Non ci saranno molti spazi, sarà importante avere tanti giocatori di qualità sul terreno di gioco".

REGISTA - "Penso che se non dovesse esserci Jorginho, in tanti possono interpretare quel ruolo: da Sensi a Barella, fino a Verratti. Sono tutti giocatori bravi tecnicamente, che possono ricoprire quella posizione. Verratti e Jorginho già lo fanno in partita, invertendosi, per cui credo che le alternative ci siano".

