JUVENTUS MOURINHO CHAMPIONS LEAGUE / "La Juventus e il Barcellona sono le due grandi candidate per la vittoria della Champions League, ma ci sono anche le squadre inglesi, l'Ajax e il Porto". In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'France Press', José Mourinho ha indicato le sue favorite per la vittoria della Champions League. L'ex Inter ha esaltato le due rose: "Tutti parlano di Cristiano Ronaldo e Messi, ma io preferisco parlare di Juventus e Barcellona.

Il mondo si concentra di più sulle individualità, ma io sarò sempre un allenatore di calcio e il calcio continua ad essere uno sport di squadra. Entrambe hanno esperienza, talento e un giocatore speciale a testa. Normalmente, dove ci sono questi giocatori speciali, le squadre finiscono per diventare le migliori".

Nuova battuta, infine, sul suo futuro, accostato anche alla Juventus: "Spero di tornare presto in corsa per la Champions, ma a volte, quando sei fuori, devi imparare a vincere altre cose. Quando sono arrivato al Manchester United nel 2016, ad esempio, non eravamo in Champions e ho dovuto vincere l'Europa League".

