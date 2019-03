CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TONALI / Sandro Tonali continua ad essere al centro di una battaglia di mercato: il giovane centrocampista del Brescia, già nel giro della Nazionale maggiore, piace a tutte le grandi del nostro campionato.

sono in prima fila per l'acquisto del 18enne che Cellino darà via per non meno di trenta milioni di euro. I bianconeri sembrerebbero in pole ma Marotta sta provando a piazzare l'affondo decisivo: come riferisce 'Tuttosport', la strategia dei nerazzurri è di acquistare a giugno il giovane calciatore ma lasciarlo ancora un anno a Brescia, soprattutto se le Rondinelle dovessero conquistare la promozione in Serie A.