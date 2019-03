CALCIOMERCATO LAZIO ADEKANYE LIVERPOOL / La Lazio è vicina al colpo Adekanye. Passi in avanti per l'acquisto dell'attaccante del Liverpool, in scadenza a giugno, secondo il 'Corriere dello Sport'.

L'accordo potrebbe essere trovato sulla base di un contratto da poco meno di 500mila euro a stagione, con ingaggio a salire, per tre o quattro anni. Accantonata l'ipotesi di un quinquennale, il giocatore è pronto a dire sì nelle prossime settimane. Nessun margine per un rinnovo con i Reds, scartata una pista olandese da parte dell'attaccante.