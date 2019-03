CALCIOMERCATO ROMA MAGALHAES / Nella prossima sessione estiva la Roma interverrà anche nel reparto arretrato. Tra le priorità l'acquisto di almeno un difensore centrale, considerati la possibile partenza di Manolas e il probabile addio di Marcano.

A tal proposito si registra l'interesse per il franco-tedesco Chabot ma anche, stando alle ultime informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , per Gabriel dos Santos

PROFILO E VALUTAZIONE - Brasiliano classe '97, negli ultimi due mesi Magalhaes è diventato un punto fermo del sorprendente Lille di Galtier, secondo in Ligue 1 dietro alla corazzata Psg. Mancino e alto circa un metro e novanta, il ventunenne di San Paolo è cresciuto nell'Avai prima di sbarcare tra le file dei 'Mastini' nel gennaio 2017. Il club del Nord della Francia lo ha poi prestato al Troyes e alla Dinamo Zagabria - dove ha vinto il campionato - prima di riprenderlo con sé nella scorsa estate. CLICCA QUI per le altre news di mercato. Rumors danno Magalhaes anche in orbita Juventus, quel che è certo è che il Lille adesso lo valuta sui 15 milioni di euro, cinque volte di più rispetto all'investimento fatto due anni fa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui