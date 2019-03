JUVENTUS KHEDIRA / La pausa per le nazionali porta una buona notizia per la Juventus: Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente su Sami Khedira che può riprendere la normale attività sportiva.

Lo si apprende da un comunicato del club bianconero dove si legge: "Sami Khedira, sottoposto lo scorso 20 febbraio a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale, ha superato gli accertamenti cardiologici e può riprendere l’attività sportiva, anche intensa".

Khedira era stato fermato alla vigilia della gara di andata di Champions League contro l'Atletico: dopo un mese di stop, il nuovo via libera alla ripresa. Il tedesco può tornare in campo e ora mette nel mirino l'andata dei quarti di finale di Champions in programma il 10 aprile ad Amsterdam.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui