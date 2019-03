CALCIOMERCATO NAPOLI TORREIRA PADRE / Prima di approdare all'Arsenal, Lucas Torreira è stato molto vicino al Napoli. Su questo argomento è tornato a parlare il padre del calciatore, Ricardo: "Lucas è stato vicino al Napoli - ha dichiarato ai microfoni di 'Si gonfia la rete' - ma è accaduto qualcosa di molto strano. Nel calciomercato le situazioni possono cambiare in ogni momento.

Le trattative sono complicate e può accadere che l'epilogo sia diverso rispetto a quello impostato all'origine. Ha avuto l'opportunità di andare in Inghilterra e ne ha approfittato. Ora sta bene all'Arsenal ma in futuro forse tornerà nel calcio italiano, a cui è rimasto molto legato. Magari tornerà in un club come il Napoli o in qualche altra squadra che lo chiamerà".

