NAPOLI CENTROCAMPO / Le assenze certe sono due: Diawara (rischia di non tornare prima di maggio) e Zielinski, poi c'è Fabian Ruiz ricoverato in ospedale per un'influenza che lo ha costretto a saltare gli impegni con la Spagna. Per Carlo Ancelotti la coperta a centrocampo è terribilmente corta in vista della sfida contro la Roma in programma alla ripresa del campionato.

per l'Olimpico dovrebbe tornare arruolabile ma il suo problema fisico ha aperto il dibattito sulla rosa azzurra e sulle possibili mosse di Ancelotti per sopperire a una carenza numerica nel reparto di metà campo. La soluzione l'ha preannunciata lo stesso allenatore: adattare uno tra Maksimovic e Callejon come interni di centrocampo. Una posizione inedita per entrambi ma che Ancelotti ritiene possano coprire in caso di necessità. La speranza in casa azzurra è che da qui a fine stagione non ci siano altri imprevvisti, ma intanto il tecnico partenopeo studia le contromosse.