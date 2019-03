CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA / Un futuro ancora tutto da scrivere quello di AndréSilva. L'attaccante portoghese, volato a Siviglia in prestito, è stato protagonista di un grande avvio di stagione: il riscatto da parte del club andaluso, fissato dal Milan a 35 milioni di euro, sembrava una formalità ma adesso le cose sono cambiate. Il centravanti non sta vivendo il suo miglior momento e l'acquisto da parte del club spagnolo non è più certo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo' la decisione avverrà solo al termine della stagione. Nel frattempo il Barcellona continua a monitorare con attenzione la crescita di Andre Silva. Il portoghese è considerato un 'piano B' ma i 35 milioni che servirebbero per acquistarlo sono considerati una somma più che abbordabile per un attaccante di soli 23 anni