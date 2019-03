Juventus, l'ex Ajax Endt: "Vogliamo vendetta per la finale del 1996"

JUVE AJAX ENDT /David Endt scalda la lunga vigilia di Juventus-Ajax.

L'ex calciatore, che vestì la maglia dei lancieri negli anni '70 e ne fu team manager gestendo i rapporti con la stampa dal 1997 al 2013, è tornato sulla finale vinta dai bianconeri nel 1996. L'ex dirigente, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha infatti affermato: "Abbiamo voglia di vendetta per quella finale, brucia ancora aver perso così".

Endt crede che dopo l'exploit indimenticabile contro il Real Madrid, gli olandesi possano ripetersi anche con la Vecchia Signora: "La Juve è favorita, ovviamente non ci sono dubbi, ma quest'Ajax si è dimostrato una squadra all'altezza, spregiudicato e in grado di giocare un gran calcio. In questo modo, tutto diventa possibile".

