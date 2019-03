CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI / In casa Fiorentina sono ore calde intorno al futuro di Stefano Pioli, che appare sempre più lontano dalla panchian viola. Ieri ne ha parlato anche il presidente Cognini che non ha dato particolare rilevanza all'argomento, evidente segnali di un divorzio che potrebbe arrivare in estate.

L'edizione odierna del 'Corriere Fiorentina' analizza proprio la situazione legata all'ex allenatore della Lazio in un approfondimento dal titolo "Cartellino arancione". Al termine dell'analisi si apprende che le certezze, ad oggi, sono solamente due. La prima è che l'opzione, con scadenza al 30 aprile, per il rinnovo non sarà esercitata dalla Fiorentina. La seconda è che arrivati a quel punto solamente la vittoria dellapotrebbe aprire uno spiraglio ad un eventuale prosieguo del rapporto tra Pioli e la Viola. Per le ultime news di calciomercato Clicca QuiI

