Milan, arriva la (maxi) multa per Kessie e Biglia

MILAN MULTA KESSIE BIGLIA / Il chiarimento davanti le telecamere nel post-partita non basta. "Deciderà Gattuso" ha detto il presidente Paolo Scaroni. E il tecnico Gennaro Gattuso, come fatto ampiamente capire nelle interviste, è arrabbiatissimo.

Ecco perché Francke Lucassaranno con ogni probabilità multati dopo la brutta lite nel derby perso contro l', quando al momento della sostituzione l'ivoriano non ha scambiato il canonico 'cinque' con l'entrante Conti e si è sfiorata la rissa con l'argentino. Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI

'Tuttosport' parla addirittura di una maxi-multa per i due giocatori, con quella di Kessie che dovrebbe essere superiore a quella di Biglia. Si attenderà in ogni caso il faccia a faccia a Milanello della settimana prossima, quando l'ivoriano ex Atalanta rientrerà dagli impegni con la nazionale. E c'è la possibilità che venga escluso dalla gara con la Sampdoria, scrive il 'Corriere dello Sport'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui