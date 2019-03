CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ/ Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è uno dei giocatori più in forma del club nerazzurro, a maggior ragione dopo la rete di ieri sera nel derby col Milan. Il suo agente, Beto Yaque, è stato intervistato ai microfoni di 'FCInter1908': "Ho sempre detto che il ragazzo non avrebbe avuto problemi nell'ambientarsi al campionato italiano.

Ha una grandissima personalità, a dimostrarlo è il fatto che giochi a San Siro a 20 anni senza alcuna paura". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

L'agente di Lautaro ha poi aggiunto: "L'Inter non ha mai avuto intenzione di cedere il ragazzo, nonostante le richieste di diversi club, ma nessuno ha mai pensato che Lautaro Martinez potesse lasciare i nerazzurri. Favorito dall'assenza di Icardi? Assolutamente no, ha sempre lavorato per ottenere un posto, per lui è fondamentale dimostrare di essere pronto".

