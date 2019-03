CHAMPIONS LEAGUE UEFA ECA / Niente Superlega ma una Champions League nuova di zecca che le somiglierebbe molto: è quello a cui starebbero lavorando Uefa e Eca che domani, secondo quanto rivelato dal 'Wall Strett Journal', ne discuteranno in un incontro 'discreto'.

Sul tavolo novità importanti che dovrebbero però partire, una volta ricevuto il via libera, soltanto dal 2024: si parla di un sistema di promozioni e retroscessioni in stileche di fatto escluderebbe alcuni club dalla competizione.

Inoltre al vaglio anche la possibilità di disputare le gare nel fine settimana: una novità di calendario che andrebbe ad intaccare anche la programmazione dei campionati nazionali con i vari tornei costretti a rivedere il format con una diminuzione del numero di squadre partecipanti per riuscire poi a perfezionare tutti gli incastri. Quest'ultima novità non sarebbe particolarmente gradita all'Uefa.

