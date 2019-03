BARCELLONA INFORTUNIO SUAREZ / Il Barcellona vola in campionato, allunga a +10 sull'Atletico Madrid ma deve fare i conti con l'infortunio di Luis Suarez che lascia piccoli dubbi sulla presenza dell'uruguaiano in vista della gara di Champions contro il Manchester United del 10 aprile. CLICCA QUI per tutte le notizie sui quarti di Champions.

L'attaccante, come riportato dal comunicato ufficiale pubblicato dal club blaugrana, ha ripostato una distorsione alla caviglia destra nel corso della sfida di ieri contro il. Il calciatore salterà quindi gli impegni con la propria Nazionale (l'Uruguay è atteso dalla Cina Cup) e resterà in Spagna per curarsi: il report del Barcellona parla di uno stop di 10-15 giorni, quindi Suarez dovrebbe tornare giusto in tempo per lo scontro diretto contro l'del 6 aprile e per la sfida di Champions contro i 'Red Devils'.