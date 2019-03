MILAN BIGLIA KESSIE / Così Lucas Biglia, in mix zone a San Siro, ha commentato nel post partita del Derby Milan-Inter l'episodio accaduto in panchina col compagno Kessié. Questo quanto ripreso da Calciomercato.it: “Non è successo niente di speciale.

Ho sbagliato io il momento di parlargli, avrei dovuto aspettare a fargli capire che il compagno che entrava aveva bisogno del sostegno di tutti, anche suo. Chiedo scusa per tutto, per la maglia che indossiamo, per la società, per il mister che vuole dare il meglio a noi sempre, con il suo staff. Ci siamo chiariti, sa che rapporto abbiamo ma la mia non è stata una critica ma solo che il suo compagno aveva bisogno del suo sostegno, nonostante la sua voglia di rimanere in campo”.