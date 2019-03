Napoli, paura per Ospina: comunicato UFFICIALE

NAPOLI INFORTUNIO OSPINA COMUNICATO / Paura in casa Napoli per David Ospina, uscito dal campo in barella sul finire del primo tempo della gara odierna contro l'Udinese.

La società partenopea ha emanato un comunicato ufficiale sulle condizioni del calciatore: "Ospina ha avuto una crisi ipotensiva conseguente ad un trauma subito al 10’ PT con perdita di sangue, senza però aver perso coscienza. Ha fatto una tac dall’esito negativo e sarà trasferito a breve nella clinica Pineta Grande dove resterà in osservazione per le prossime 24 ore".