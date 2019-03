JUVENTUS AJAX INFORTUNIO ZIYECH / L'Ajax, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha perso quest'oggi contro l'Alkmaar, ma un'altra brutta notizia potrebbe arrivare dalle condizioni di Ziyech. Il talento marocchino, una delle stelle del club di Amsterdam, è stato costretto a lasciare il campo al 23' del primo tempo.

l'Ajax incrocia le dita in vista della sfida contro la Juventus in programma il 10 aprile prossimo

AGGIORNAMENTO - Indurimento al polpaccio per Ziyech. Il calciatore dovrebbe essersi, però, fermato in tempo. In serata l'Ajax avrà un contatto con il Marocco per vedere se Zyiech dovrà raggiungere o meno il ritiro della Nazionale

