GENOA JUVENTUS PAGELLE PRIMO TEMPO / Perin e il VAR (con Kouamé e Cancelo protagonisti) salvano la Juventus nel primo tempo del match del 'Ferraris' contro il Genoa. L'ex della contesa due volte decisivo, soprattutto in avvio sulla conclusione a colpo sicuro di Sanabria.

Senza Ronaldo non punge in avanti la formazione di Allegri, a cui non basta la qualità in regia di(parziale al 45')

Genoa (4-4-2): Radu 6; Pereira 6, Romero 6, Zukanovic 6, Criscito 6,5; Lerager 6, Radovanovic 6, Rolon 6, Lazovic 6; Sanabria 6,5, Kouamé 6. All.: Prandelli

Juventus (3-5-2): Perin 7; Caceres 6, Bonucci 5,5, Rugani 6; Cancelo 5,5, Emre Can 5, Pjanic 6,5, Bentancur 5,5, Alex Sandro 5,5; Dybala 5,5, Mandzukic 5. All.: Allegri

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Romero (G), Alex Sandro (J), Caceres (J)

Espulsi:

Note:

