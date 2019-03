Calciomercato Fiorentina, via Pioli: ecco l'erede

CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI / Si sta consumando il grande addio in casa Fiorentina con il tecnico Stefano Pioli che ha preannunciato la "chiusura di un ciclo" e attende il faccia a faccia decisivo con la dirigenza per definire la sua partenza al termine della stagione.

Discorsi rimandati, con la società che vuole mantenere il gruppo concentrato, ma ormai i dubbi sono pochi.

Per la sua successione, scrive il 'Corriere dello Sport', prende quota la candidatura di D'Aversa che da Parma potrebbe arrivare in tandem con Faggiano come nuovo Ds, un vero pallino del Dg Corvino. In prima linea, come anticipato da Calciomercato.it, anche l'ex Roma Di Francesco, poi Giampaolo e De Zerbi. Più staccati Maran e Semplici.

