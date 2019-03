Bundesliga, rimonta Borussia Dortmund: 3-2 a Berlino e primato

BUNDESLIGA HERTHA BERLINO BORUSSIA DORTMUND / Vittoria pesantissima per il Borussia Dortmund, che passa per 3-2 sul campo dell'Hertha Berlino e in attesa del match di domani del Bayern Monaco contro il Mainz si rimette a +3 in vetta. Hertha due volte in vantaggio con Kalou nel primo tempo, dopo il primo pari di Delaney nella ripresa Zagadou e Reus al 92' siglano la rimonta, approfittando di un Hertha ridotto in nove.

Nelle altre gare, vittoria del(1-0) in casa dello. 5-2 delal, 1-1 tramentre nei bassifondi l'batte 3-1 l'

CLASSIFICA:

Borussia Dortmund 60 Bayern Monaco* 57 Lipsia 49 Borussia Monchengladbach 47 Eintracht* 43 Bayer Leverkusen*, Wolfsburg 42 Hoffenheim 38 Werder Brema* 36 Hertha Berlino 35 Friburgo, Fortuna Dusseldorf 31 Mainz* 30 Augsburg 25 Schalke 23 Stoccarda 20 Hannover 14 Norimberga* 13

