p>FA CUP SWANSEA MANCHESTER CITY AGUERO / La magia dellache spesso e volentieri regala grandi sorprese stava per colpire anche la corazzataGli uomini di Pepsono infatti andati addirittura sotto 2-0 prima di capovolgere il punteggio con una meravigliosa remuntada contro lo. Gallesi in doppio vantaggio con il rigore di Grimes e Celina nel primo tempo, ma nella ripresa entra in scena dalla panchina Sergio. Prima la rete di Bernando, poi un rigore sbagliato dall'argentino ex Atletico che si trasforma comunque nel 2-2 in virtù dell'autogol di Nordfeldt ed infine la rimonta completata con la rete del Kun. Il goal decisivo di Aguero sarebbe stato però da annullare per posizione di fuorigioco. L'assenza del Var in Fa Cup ha quindi penalizzato lo Swansea che cede il posto in semifinale al Manchester City.