CALCIOMERCATO ESSIEN SABAIL / Interminabile la carriera di Michael Essien che alla soglia dei 37 anni non si arrende e trova ancora una volta squadra.

Il mediano ghanese exsvolgerà il ruolo di calciatore ma anche di assistente tecnico per i giovani della formazione Under 19 delFK, club militante in Azerbaigian. Tramite il profilo twitter della società, il ghanese ha affermato: “Sono un giocatore di calcio e voglio giocare. Abbiamo discusso i piani futuri dei club e questo è quello che mi interessava”.