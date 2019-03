Genoa-Juventus, i convocati di Allegri: out Ronaldo

GENOA JUVENTUS ALLEGRI / Come annunciato da Allegri in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo non farà parte di Genoa-Juventus.

Il portoghese infatti non è stato convocato dal tecnico toscano per permettergli di riposare, viste le numerose gare giocate.

Ecco i giocatori che faranno parte della ciurma bianconera:

PORTIERI

Szczesny, Perin e Pinsoglio.

DIFENSORI

Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo e Rugani.

CENTROCAMPISTI

Pjanic, Matuidi, Can, Bentancur, Nicolussi.

ATTACCANTI

Dybala, Mandzukic, Kean e Bernardeschi.

