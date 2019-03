Calciomercato Juventus, sogno Mbappé: la decisione del Psg

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE / Un nuovo Cristiano Ronaldo, ma da acquistare prima dei 25 anni. Questo il piano dichiarato della Juventus che, su tutti, ha un nome in testa: Kylian Mbappé.

Il fuoriclasse delè il grande sogno, l'obiettivo della dirigenza bianconera che studia l'affare, ma dalla Francia arriva una doccia gelata. Secondo quanto riferisce 'Rai Sport' infatti, il club parigini reputa al momento incedibile Mbappé ed avrebbe deciso di rifiutare ogni offerta per lui e per Neymar, dando il via libera invece alla possibile cessione di Cavani che in Serie A fa gola al Napoli, all'Inter e pure agli stessi bianconeri.