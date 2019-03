Calciomercato, Juventus su Bale? La risposta del club

CALCIOMERCATO JUVENTUS BALE / Sarà un'estate di calciomercato veramente stellare in Europa con tanti grandi nomi pronti ad innescare un clamoroso effetto domino. Il RealMadrid avrà per forza di cose un ruolo di primo piano, sia per quanto riguarda i grandi campioni che proverà a portare al 'Santiago Bernabeu' sia in direzione opposta, con molti esuberi pesanti che dovrebbero cambiare aria.

Tra questi spicca sicuramente Gareth, da tempo in cattivi rapporti con Zinedine Zidane e criticato anche dai tifosi.

Il gallese percepisce un ingaggio monstre, ma potrebbe essere liberato a cifre non proibitive dal Real Madrid facendo così sognare Inter e Milan che nelle ultime settimane sono state accostate al calciatore in caso di qualificazione alla Champions League. Più fresche, invece, le indiscrezioni su un possibile scambio con Alexis Sanchez del ManchesterUnited e soprattutto l'ipotesi di un approdo alla Juventus dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferisce 'Rai Sport', però, la società juventina avrebbe già smentito tale ipotesi non considerando Bale un profilo interessante per costi e rendimento.

