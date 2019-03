ARSENAL NAPOLI ANCELOTTI EUROPA LEAGUE / Non è stata certo benevola la dea bendata per il Napoli: ai quarti di finale di Europa League la squadra azzurra dovrà vedersela con l'Arsenal, una delle favorite alla vittoria finale.

I 'Gunners' sono quarti in campionato e hanno eliminato agli ottavi ildopo aver perso 2-1 in Francia. Un sorteggio che Carloha commentato così: "Una sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la società e per i nostri tifosi". Le gare tra Napoli e Arsenal si disputeranno l'11 e il 18 aprile: andata a Londra, ritorno al San Paolo.