Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 28a giornata

FANTACALCIO SERIE A 28A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Ultima giornata di Serie A prima della pausa per le nazionali. Il match di cartello è sicuramente quello di domenica sera fra Milan e Inter, il derby della Madonnina, che vale moltissimo in ottica Champions. Ma in questo weekend, che partirà venerdì sera con Cagliari-Fiorentina, a catalizzare l'attenzione non c'è soltanto la sfida di San Siro. Fari puntati anche su SPAL-Roma sabato alle ore 18. La Juventus invece, dopo il trionfo di martedì con l'Atletico Madrid, farà visita al Genoa nel lunch match domenicale. Il Napoli di Carlo Ancelotti invece, riceverà l'Udinese. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 28a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 28a giornata

Cagliari-Fiorentina venerdì ore 20:30

⚡Hot: Giusto puntare su Nicolò Barella e Marco Benassi. Certezza Veretout

⛔Not: Pisacane non convince

⚽Sorpresa: Pellegrini potrebbe sfruttare la possibile assenza di Chiesa

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, E. Fernandes; Simeone, Gerson, Muriel. Allenatore: Pioli.

Sassuolo-Sampdoria sabato ore 15

⚡Hot: Quagliarella e Berardi, trascinatori "azzurri". Murru sempre più continuo

⛔Not: Peluso raramente tocca la sufficienza

⚽Sorpresa: Ekdal troverà l'inserimento giusto?

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynki, Andersen, Colley, Murru; Praet, Linetty, Ekdal; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo.

SPAL-Roma sabato ore 18

⚡Hot: Dzeko al rientro va schierato. Petagna sa come far male alle grandi.

⛔Not: Fazio non sta offrendo grandi prestazioni

⚽Sorpresa: Karsdorp può approfittare dell'assenza di Florenzi

SPAL (3-5-2): Viviano; Felipe, Regini, Bonifazi; Dickmann, Kurtic, Missiroli, Schiattarella, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Perotti, Schick, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri.

Torino-Bologna sabato ore 20:30

⚡Hot: Belotti è tornato! Sansone e Soriano gli uomini in più di Mihajlovic

⛔Not: Dzemaili quest'anno non sta rendendo come ci si aspettava

⚽Sorpresa: Altro bonus dalla difesa granata?

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Moretti, N’Koulou; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meitè, Aina; Belotti, Iago. Allenatore: Mazzarri.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Dzemaili, Soriano; Sansone, Destro, Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

Genoa-Juventus domenica ore 12:30

⚡Hot: Ronaldo non vuole fermarsi più! Occhio al dinamismo di Kouamé

⛔Not: Bessa può soffrire la fisicità bianconera

⚽Sorpresa: Lerager può estrarre il bonus dal cilindro

Genoa (4-3-3): Jandrei; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Kouamé, Sanabria. Allenatore: Prandelli.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri

Atalanta-Chievo domenica ore 15.00

⚡Hot: Zapata è tornato a segnare! Torna il gol da dietro: puntate su Mancini!

⛔Not: Evitate Jarozynski, l'Atalanta attacca molto dalla sua parte

⚽Sorpresa: Giaccherini può tirar fuori il coniglio dal cilindro a Bergamo

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jarozynski; Rigoni, Leris, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo

Empoli-Frosinone domenica ore 15.00

⚡Hot: Torna Iachini, che si aggrappa a Caputo-Krunic! Dei ciociari Pinamonti è pronto a colpire!

⛔Not: Salamon può andare in confusione

⚽Sorpresa: Ucan finalmente protagonista: subito bonus!

Empoli (4-3-1-2): Dragowski, Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual; Acquah, Bennacer, Krunic; Ucan, Farias, Caputo. Allenatore: Iachini

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Gori, Molinaro; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

Lazio-Parma domenica ore 15.00

⚡Hot: Correa sta diventando una costante! Sì ad Acerbi e Gervinho!

⛔Not: Radu continua con i malus

⚽Sorpresa: Kucka vuole continuare a stupire a colpi di bonus!

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Lulic; Caicedo, Correa. Allenatore: Inzaghi

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa

Napoli-Udinese domenica ore 18.00

⚡Hot: Meret sempre più una sicurezza! Milik-Insigne per i bonus pesanti

⛔Not: Musso non festeggerà la Nazionale nei migliori dei modi

⚽Sorpresa: Finalmente Verdi, anche dalla panchina può incidere

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka

Milan-Inter domenica ore 20.30

⚡Hot: Piatek vs Lautaro per il primo derby da protagonisti! Suso vs Perisic: bonus dagli esterni!

⛔Not: Asamoah e Roriguez: la fascia sinistra difensiva ci convince davvero poco

⚽Sorpresa: Calabria può stupire, confermando di essere in costante crescita

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Joao Mario, Vecino; Politano, Lautaro Martinez, Perisic. Allenatore: Spalletti

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui