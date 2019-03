CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Nuovi segnali dalla Germania riguardo al futuro di James Rodriguez.

Il fantasista del accostato negli ultimi mesi anche a Juventus e Napoli , ha di nuovo deluso le attese nel decisivo match di Champions League contro il. Il riscatto del colombiano da parte del club bavarese sembra dunque più lontano. Ma non solo. Anche il Real Madrid, detentore del cartellino del giocatore, non sembra intenzionato a trattenere il classe 1991 in caso di rientro in Spagna. La Juventus resta dunque alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.