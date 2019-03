NAPOLI SALISBURGO HYSAJ / "Bisogna stare calmi e concentrati. tenere duro. Se resteremo concentrati possiamo passare il turno". Elsid Hysaj, al fianco di Carlo Ancelotti nella conferenza stampa pre-gara in vista di Salisburgo-Napoli, non nasconde il proprio pensiero. Gli azzurri, favoriti per il 3-0 dell'andata, puntano fortmente all'Europa League: l'obiettivo è passare il turno forti del vantaggio dell'andata. Gli azzurri però dovranno fare i conti con diverse assenze, soprattutto in difesa.

"Mancano alcuni giocatori, ma ci sono tanti altri che hanno grande voglia e sono pronti. Siamo una rosa di 23-24, se mancano tre giocatori ci sono gli altri che sono pronti a dare tutto". Parola d'ordine: tranquillità. "Dobbiamo gestire la situazione con calma e tranquillità. Stiamo benissimo, giochiamo bene, se restiamo calmi e continuiamo a giocare così, possiamo andare lontano". Infine su Ancelotti e la fase difensiva sotto la sua guida: "Per me è stato un cambio importante perché per sei anni ho avuto sempre lo stesso allenatore. Cambiare ti porta anche a crescere, sto imparando tanto e spero di crescere sempre di più".