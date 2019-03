CALCIOMERCATO JUVENTUS LOCATELLI SASSUOLO / Stagione positiva per Manuel Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista si racconta alla 'Gazzetta dello Sport', spiegando anche l'addio al Milan: "Qui mi sento protagonista, anche se all'inizio ho fatto fatica - ha dichiarato - E' stata la scelta giusta, De Zerbi mi ha lasciato concetti nuovi e io all'inizio non capivo, non accettando le panchine. Voglio ripagare la fiducia che hanno in me.

Fiducia che alnon sentivo più. Non so se sia giusto dire che mi hanno abbandonato, ma sono stato male e ho pianto. Dopo il gol allasono rimasto in equilibrio, posso aver sbagliato nel sentirmi forte ma me lo facevano anche credere. Non voglio che quello rimanga l'unico momento top della mia carriera. Non faccio più viaggi mentali ma voglio continuare a crescere qui. La Juventus? Per ora penso al Sassuolo, se un giorno ci fosse un interessamento sarebbe fantastico".