CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE REAL MADRID / Zinedine Zidane torna al Real Madrid: in Spagna ne sono sicuri, in giornata ci sarà l'annuncio del ritorno dell'allenatore francese alla guida dei blancos, con l'esonero di Solari. L'accordo Zidane-Real cambia gli scenari anche per il futuro della Juventus: proprio l'ex fantasista transalpino era in pole per la sostituzione di Allegri in caso di cambio di guida tecnica a fine anno.

Ed ora? Se con il tecnico toscano (che era anche tra i candidati alla panchina del Real) dovesse arrivare davvero il divorzio, la società bianconera dovrà dirigere le proprie mira su altri potenziali candidati: Deschamps è tra i papabili, così come è ipotizzabile un ritorno di, mentre alla voce sogni vanno inclusi anche, con lo spagnolo che recentemente ha escluso un addio alla panchina del

Novità anche sul fronte calciatori: l'epurazione di Florentino Perez prevista per fine stagione potrebbe non riguardare alcuni calciatori che con Zidane sono sempre stati in sintonia. I nomi che vengono in mente sono quelli di Marcelo e Isco, altri due obiettivi della Juventus: il cambio in panchina potrebbe spingere il brasiliano e lo spagnolo a rivedere il loro piano di fuga. Cosa che potrebbe non accadere, invece, per Bale: tra il gallese e Zidane i rapporti non sono idilliaci con lo stesso calciatore che ha rivelato di recente di non aver più sentito l'allenatore dal giorno del suo addio al Real Madrid.

