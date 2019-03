Real Madrid, Butragueño tiene sulle spine Solari

REAL MADRID BUTRAGUENO SOLARI / Il RealMadrid vince 4-1 sul campo della Real Valladolid, ma è tutt'altro che una prova convincente. Un rigore fallito e due gol annullati sul punteggio di 0-0 da parte dei padroni di casa che, poi, cadono. Una vittoria che però potrebbe non bastare comunque a salvare la panchina di Santiago Solari, pericolosamente in bilico dopo il fallimento (anche) in Champions League.

Dell'allenatore ha parlato (poco) dirigente Emilionel post-partita: "Se resterà fino al termine della stagione? Vedremo, è un professionista stupendo, però qui stiamo parlando della partita - esordisce -. Se sarà in panchina la prossima partita? Dico solo che siamo qui per parlare di questa partita".

Non un bel messaggio per Solari, proprio mentre l'ombra di José Mourinho si fa sempre più ingombrante. Tant'è che le prossime ore potrebbero essere già decisive per il grande ritorno del portoghese.

