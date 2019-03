GATTUSO ESPULSO / L'allontanamento dalla panchina alla mezz’ora del primo tempo può cosare caro al tecnico del Milan Gennaro Gattuso in vista del Derby di domenica 17 Marzo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Le frasi pronunciate all’indirizzo del direttore di gara a seguito di un battibecco con Meggiorini saranno valutate, referto alla mano, dal Giudice Sportivo che si pronuncerà solo nella giornata di martedì: nel caso in cui avesse proferito espressioni ingiuriose o minacciose si potrebbe automaticamente arrivare alla squalifica senza passare dall’ammonizione. Intanto per il tecnico rossonero una partita,, vissuta in tribuna stampa affianco ai giornalisti presenti: tensione, qualche urlo all'indirizzo dei suoi giocatori, l'attesa per la decisione del VAR sul gol die la trepidazione dei minuti finale. Prima di scendere dagli spogliatoi dove un abbraccio conha spento il fuoco delle polemiche.