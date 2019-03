CHIEVO MILAN DI CARLO / Il tecnico del Chievo, Domenico Di Carlo, si è presentato ai microfoni di 'DAZN' nel post partita di Chievo-Milan, per commentare la sconfitta contro i rossoneri: "Sono 6 partite che subiamo episodi dubbi. Non voglio crearmi alibi. Abbiamo affrontato il Milan ad armi pari. Sono orgoglioso dei miei ragazzi".

Sul VAR - "È inutile parlarne. Decidono quello che vogliono loro. Non serviva il VAR su Piatek: era fallo. Quei falli lì sono sempre stati fischiati. Per un colpo di Kung-Fu abbiamo perso contro il Milan.

Non abbiamo mollato un centimetro, peccato”.

Sul momento della squadra - “Siamo ultimi dall’inizio del campionato. Motivare una squadra ultima in classifica non è facile. La squadra c’è, le manca un po’ di tranquillità. Provo a cambiare le maglie. Bisogna valutare tutto: non voglio nulla ma non è giusto avere sempre tutto contro. Ci possono stare alcuni episodi ma la partita era da 1-1”.

Sul gol di Biglia - “La distanza della barriera era troppa. Il Milan va a casa con una vittoria, io con una sconfitta. Ci sono regole? Facciamole rispettare. Uno si allena seriamente e pretende rispetto. Una barriera messa a 9,60 metri cambia tanto”.

