JUVENTUS UDINESE SPINAZZOLA / Per Leonardo Spinazzola la sfida contro l'Udinese è stata la quarta presenza stagionale con la maglia della Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giocatore umbro ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' della sfida, ma anche della gara di Champions League contro l', lanciando un messaggio a Massimilano: "Abbiamo disputato una buona partita e ottenuto tre punti importanti. Champions? Io sono pronto. Già dalmi sentivo molto bene, come feeling con la squadra e come salute. Giocare una gara ogni mese è dura, ma sono pronto. Il mister sta caricando a duemila per martedì. Dobbiamo ancora prepararla bene, ma credo che partiremo a razzo. Fascia che preferisco? Sinistra, senza dubbio".