CALCIOMERCATO NAPOLI FORNALS / Già seguito a gennaio, quando avrebbe potuto prendere il posto (almeno numericamente) di Allan con il trasferimento del brasiliano al Psg, Pablo Fornals non è mai uscito dai radar del Napoli.

Il suo nome continua ad essere nella lista degli obiettivi di Giuntoli per la prossima stagione, anzi anche qualcosa in più: come riferisce 'Radio Marte', infatti, il club partenopeo avrebbe già bloccato il centrocampista spagnolo. Il 23enne, legato alfino al 2022, ha una clausola da circa trenta milioni di euro. Il Napoli avrebbe deciso di bloccare subito il calciatore per anticipare la concorrenza dell': anche i 'Gunners' seguono da tempo Fornals e per questo gli azzurri avrebbero accelerato per chiudere l'operaizone in vista della prossima stagione.