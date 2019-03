CALCIOMERCATO ROMA UFFICIALE RANIERI / E' arrivato anche l'annuncio ufficiale: Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Sul sito del club anche le prime parole del tecnico giallorosso: "Sono felice di essere tornato a casa.

Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no"

Totti: "Claudio non è solo un tifoso della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio. Ora abbiamo bisogno di mani esperte, in grado di guidarci tra le prime quattro per rigiocare la Champions League nella prossima stagione. Ci mancano dodici partite in campionato e dobbiamo vincerne il più possibile"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui