DIRETTA INTER SPAL - L'Inter ospita la Spal in una gara valida per la 27esima giornata di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Dopo il pareggio in terra tedesca in Europa League, i nerazzurri di Spalletti hanno bisogno di tornare al successo in campionato per non mettere a rischio la qualificazione alla prossima Champions. Gli estensi di Semplici, invece, provano il colpaccio per portare a casa punti pesanti in chiave salvezza.

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Asamoah; Lautaro Martinez.

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Valoti, Kurtic, Missiroli, Schiattarella, Fares; Floccari, Petagna.

CLASSIFICA:

Juventus 75; Napoli * 56; Milan 51; Inter 50; Roma *, Torino, Atalanta 44; Lazio ** 41; Sampdoria 39; Fiorentina * 36; Parma 33, Sassuolo * 31; Genoa 30; Cagliari 27; Udinese * 25; Spal 23; Empoli * 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo 10.

* una gara in meno

** due gare in meno

