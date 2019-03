Calciomercato Napoli, De Laurentiis sorride: le prossime plusvalenze d'oro

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ MERET / Il Napoli si gode i suoi giovani gioielli. Tra gli acquisti dello scorso mercato estivo, due su tutti stanno ammaliando la piazza partenopea: si tratta di Fabian Ruiz e Meret, tra i migliori nella gara vinta ieri col Salisburgo.

Se il portiere (arrivato in estate per circa 22 milioni di euro) si è messo in mostra con parate decisive nei minuti finali, il centrocampista (pagato 30 milioni di euro) ha dettato i tempi e ha trovato la rete del momentaneo 2 a 0. Così, quando siamo entrati nella fase clou della stagione, il presidenteha già una certezza: il valore dei due talenti è in costante crescita, come la loro importanza all'interno del club. Dopo i vari, quindi, sono loro due le nuove plusvalenze d'oro della società, che punta a trattenerli ancora per molti anni "a meno di offerte irrinunciabili", diktat ormai noto da tempo.