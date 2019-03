Calciomercato, super Torino con l'Europa: che affare col Milan!

CALCIOMERCATO TORINO MILAN CUTRONE / Sesto in classifica a pari punti con Lazio e Atalanta, il Torino pensa in grande per la prossima stagione. Qualora dovesse arrivare un piazzamento nelle zone europee, infatti, Urbano Cairo sarebbe disposto a investire cifre importanti nel mercato estivo. Gli obiettivi, riporta 'Tuttosport', sono un esterno, un jolly offensivo e un attaccante.

Se per le corsie il nome caldo èdella, per il centrocampo resta vivo il sognodel, valutato circa 35-40 milioni di euro: il calciatore sarbbe voglioso di giocare in un club di Champions League, ma la presenza dipotrebbe facilitare la sua scelta verso la maglia garanata. Per l'attacco, infine, Cairo e Petrachi si sarebbero messi sulle tracce didel, difficilmente disposto a crescere all'ombra di Piatek: il suo acquisto potrebbe essere impostato sulla base di un prestito, magari con diritto di riscatto.