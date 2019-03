Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO ROMA RANIERI / Il destino di Eusebiosembra segnato: per l'allenatore dellal'esonero è stato ormai deciso e mancherebbe soltanto la comunicazione ufficiale. Per sostituirlo è pronto Claudio Ranieri per il quale è previsto un contratto fino al termine della stagione ma ci potrebbe essere anche una novità da questo punto di vista: possibile, infatti, che ci sia per l'ex tecnico delanche un nuovo incarico (non da allenatore della prima squadra) a fine campionato.