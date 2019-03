JUVENTUS DYBALA RONALDO / Massimiliano Allegri potrebbe attingere ad un ampio turnover per l'anticipo di domani contro l'Udinese.

In funzione della decisiva sfida di martedì in Champions con l'Atletico Madrid l'allenatore delladeve sciogliere il dubbio relativo a, che potrebbe tirare il fiato per presentarsi nelle migliori condizioni all'incrocio contro Griezmann e compagni. Malgrado una botta al piede dovrebbe essere in campo dal 1' Paulo, mentre in attacco potrebbe esserci spazio a gara in corso anche per il baby Kean. Capitan Chiellini dovrebbe lasciare spazio acon Spinazzola che insidiaper sostituire lo squalificato Cancelo. In mediana, senza, uno tra Bentancur ed Emre Can agirà davanti a diesa.

